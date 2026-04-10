Pascal Boniface reçu en audience : El Malick Ndiaye plaide pour une souveraineté africaine pleine et un multilatéralisme renforcé

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a reçu en audience ce vendredi 10 avril le géopolitologue français Pascal Boniface, fondateur et directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).



Selon une note de l’Assemblée nationale, cette rencontre s’inscrit dans un contexte de réflexion accrue sur les grands équilibres internationaux. Auteur de l’ouvrage Les maîtres du monde, Pascal Boniface y dresse le portrait des personnalités les plus influentes à l’échelle mondiale, parmi lesquelles figure le Premier ministre sénégalais, Monsieur Ousmane Sonko.



Au cours de l’audience, le Président El Malick Ndiaye a salué le travail de Boniface, soulignant son rôle dans la vulgarisation des enjeux internationaux et la lutte contre la désinformation. Selon lui, une meilleure compréhension du monde constitue un levier essentiel pour prévenir les conflits.



Le Président de l’Assemblée nationale a également insisté sur l’importance de l’opinion publique internationale, qu’il considère comme une véritable force de veille et de contre-pouvoir. Dans cette dynamique, il a plaidé en faveur d’un multilatéralisme renforcé, capable de répondre efficacement aux crises contemporaines.



Évoquant la place du continent africain sur la scène internationale, El Malick Ndiaye a souligné, avec force, que la souveraineté de l’Afrique ne saurait être différée ni partielle. Elle doit s’exercer pleinement, tant sur le plan politique qu’économique, informationnel et sécuritaire.



Il a insisté sur la nécessité pour les États africains de reprendre la maîtrise de leurs choix stratégiques, de leurs ressources naturelles et de leurs trajectoires de développement, dans un contexte mondial marqué par des rapports de force souvent asymétriques. À cet égard, il a plaidé pour une redéfinition des partenariats internationaux, fondée sur le respect mutuel, l’équité et la réciprocité des intérêts.



Le Président de l’Assemblée nationale a également mis en exergue l’enjeu crucial de la souveraineté narrative, appelant à une plus grande capacité des pays africains à produire, maîtriser et diffuser leurs propres récits, face aux logiques de désinformation et aux influences extérieures.



Selon lui, cette reconquête passe par le renforcement des capacités intellectuelles, médiatiques et technologiques du continent.

