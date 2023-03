Arrestation des actionnaires de KOPAR EXPRESS: la Sureté urbaine corse le dossier

Les choses se corsent pour Seydou Ba qui détient 25 parts dans le capital de la plateforme de collecte et de transfert d'argent Kopar Express. Alors qu'il a été placé en garde à vue lundi, suite à son audition à la Sureté urbaine, le journal Libération nous apprend que sa garde à vue qui expirait mercredi avait été prolongé.



Le journal informe que c'est ce vendredi que le mis en cause sera présenté directement au juge du deuxième cabinet pour "financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fis- cale et blanchiment de fraude fiscale".



Pour rappel, le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Mouhamed Samba Djim alias Hannibal Djim, Kopar Express et X pour "complot contre l'autorité de l'Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d'activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles poli- tiques grave".



Hannibal Djim placé sous mandat de dépôt, le juge du deuxième cabinet, en charge de l'information, avait adressé une délégation à la Su pour poursuivre les investigations.