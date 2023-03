Arrestation du responsable Pastef de Notto Diobass: ses camarades de parti exigent sa libération immédiate et sans condition

Moussa Ndiaye, Coordinateur adjoint de Pastef à Notto Diobass et ses camarades exigent libération immédiate et sans condition de Bara Thiam. Le responsable de parti Pastef à Notto Diobass localité située à l'ouest du Sénégal dans l'arrondissement de Notto, département de Thiès, a été arrêté depuis une semaine et placé sous mandat de dépôt ce mardi.



«Ce point de presse de Pastef Notto Diobass est aussi une action solidaire au frère Bara Thiam, dont l’arrestation a suscité l’émoi de toute la classe politique et de la société civile de Diobass et d’ailleurs. Bara est un citoyen très engagé pour un mieux-être social de ses concitoyens. Il organise des levées de fonds pour des personnes dans des situations difficiles et il réussissait à les secourir avec l’aide de ses compatriotes comme lui », martèle Moussa Ndiaye.



« La place de Bara et de ses frères et sœurs patriotes n’est pas en prison. Mais aussi un cri de cœur pour exprimer notre indignation sur la situation exécrable et délétère qui prévaut dans ce pays. L’escalade de la répression à laquelle nous assistons préfigure des lendemains incertains que les droits des citoyens de notre cher Sénégal sont de plus en plus violés de manière flagrante et disproportionnée. Nos acquis démocratiques, difficilement gagnés par des luttes de nos aînés, sont menacés. Donc refusons chers Patriotes que le travail de tant d’années, soit à nos jours détruit. Force est de constater que les droits les plus élémentaires des citoyens sont de plus en plus violés de manière flagrante et injustifiée ».