Arrestations « arbitraires » de Nitt Dof et de Hannibal Ndjim : une marche pacifique prévue le 15 février

Le mouvement citoyen Frapp France Dégage a tenu une conférence de presse ce lundi 13 février, à leur siège pour fustiger les arrestations jugées « arbitraires » de plusieurs membres de la société civile à savoir Hannibal Ndjim, Nitt Doff, etc. Lors de la rencontre, le député Guy Marius Sagna et l'expert financier spécialiste en Finance Islamique Cheikh Omar Diagne, (…), ont exigé la libération immédiate et sans délai des concernés.



À cet effet, ils annoncent une marche pacifique ce mercredi 15 février. Les manifestants comptent prendre départ au stade Iba Mar Diop à 15 heures, avant de terminer leur manifestation vers le ministère de la Culture.



Le vendredi 17 février, la société civile se retrouvera devant le siège du groupe Walf Tv, après la prière de 14h, afin de lui témoigner sa solidarité suite à la coupure de son signal.



« Nous frapp, nous nous insurgeons face à la situation grave qui a cours dans le pays à cause de Macky Sall, ses ministres et ses sbires qui détournent et volent nos ressources. Face à cette politique néocoloniale, parasitaires, des Sénégalais se lèvent pour se battre mais il cherche (le chef de l’Etat) les faire disparaitre. Il garde en prison un citoyen comme Hannibal Ndjim qui n’a fait que dire "non" à son régime de dictateur. C’est injustice. Nous voulons dire non et que nous en avons assez de le voir mettre en prison une trentaine de personnes en prison. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition », a fustigé Guy Marius Sagna.



Selon ce dernier, ces arrestations « illégales » et « arbitraires » sont réalisées dans le but d’« éradiquer l’opposition ». « Il veut faire le vide afin de promouvoir le troisième mandat. Ils veulent liquider Ousmane Sonko mais cela ne passera pas. Il nous faut nous ériger en bouclier contre Macky Sall et qu’il dégage », a-t-il déclaré. Poursuivant, il s’est prononcé sur la situation « injuste », dans laquelle se trouve la chaine de télévision Walf Tv.



« Etrangler, asphyxier et couper les signales de Walf Tv est inhumain. Nous nous mobiliserons au siège de Walf Tv après la prière de vendredi pour dire au monstre qui a coupé le signal, que la ligne éditoriale d’un média doit être respectée. Interdire quasi toutes les manifestions de l’opposition et tenter de faire disparaitre l’opposition dans le pays. Son objectif n’est pas de réduire l’injustice ou les difficultés à se soigner et l’éduction mais de réduire le nombre de Sénégalais qui se battent pour un meilleur Sénégal », a soutenu le député de l’opposition.