Arrestations de membres de l’opposition : «Il frappe à l’aveuglette parce que…» (Me Pape Kanté)

La vague d’arrestations qui frappe les membres de l’opposition et plus particulièrement ceux de la coalition «Idy 2019» découle de la peur de Macky Sall et de son régime devant la posture de ses adversaires lors de la Présidentielle du 24 février dernier. C’est la conviction de Me Pape Kanté avocat au barreau du Canada.



Me Kanté martèle dans les colonnes du journal «Enquête» : «Il (Macky Sall, ndlr) a peur. Le non-recours et la non-reconnaissance est un message subliminal à l’effet que d’autres moyens de lutte seront envisagés, puisqu’on ne croit pas à la justice».



L’avocat d’ajouter : «C’est dire qu’on s’en remet au peuple à qui appartiennent les suffrages. Il doit se dire que quelque chose se prépare et il frappe à l’aveuglette.