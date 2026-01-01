Les voeux des présidents d'Afrique centrale sur fond d'élections

Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a, à l’occasion de la présentation des vœux du Nouvel An ce 31 décembre, exhorté les magistrats à redorer le blason de la justice du Tchad, souvent accusée d'être inféodée au pouvoir politique et minée par la corruption, comme l'a laissé entendre le président tchadien en personne.



En nous engageant résolument pour la séparation effective des pouvoirs et l'indépendance de la justice à travers notre retrait du Conseil supérieur de la magistrature, notre seul objectif est de renforcer la justice comme socle de notre nation.



Les vœux du président tchadien Mahamat Idriss Déby pour 2026



Quant à Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir au Congo-Brazzaville, il a longuement évoqué l'élection présidentielle à venir, en mars 2026. Un rendez-vous « aussi sensible que déterminant » pour le chef de l'État qui a appelé à une élection apaisée. Dans la journée du 30 décembre, il a été investi à l’unanimité candidat du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT).