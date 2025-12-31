Réseau social
Message à la Nation : le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement au service de l’intérêt général
 À l’occasion de son message de fin d’année à la Nation, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé sa volonté de poursuivre, avec humilité, la mission que le peuple sénégalais lui a confiée, assurant que rien ne le détournera de l’intérêt général.
 
« La haute charge que vous m’avez confiée me prescrit une hauteur d’esprit que j’entends garder en toute circonstance. Je continuerai donc à remplir cette mission avec humilité, écoute et lucidité. Rien ne m’en détournera. Rien ne primera sur l’intérêt général. Rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l’unité et de l’intégrité du Sénégal », a déclaré le chef de l’Etat.
 
Soulignant les exigences de la République, le Président Faye a estimé qu’elle n’impose pas la perfection, mais appelle à « la sincérité des intentions, la loyauté des engagements et la constance dans l’effort commun ». Conscient de l’ampleur des attentes, il a salué le choix des Sénégalais de « refuser la résignation » au profit de « l’espérance et de l’action » pour la transformation du Sénégal.
 
 
Moussa Ndongo

Mercredi 31 Décembre 2025 - 21:34


