Arrêt de diffusion ou parution des médias non conformes : la CAP invite les concernés à une réunion mardi

La Coordination des Associations de Presse (CAP) est en désaccord avec la décision de leur ministre de tutelle visant l’ensemble des supports médiatiques, qu’ils soient en ligne, écrits ou audiovisuels.



Dans une note adressée aux responsables de rédaction et aux médias jugés non conformes au Code de la presse, la CAP convie tous les directeurs, directrices et responsables des médias concernés par cette non-conformité, telle que déclarée par le ministère de la Communication, à une réunion prévue le mardi 29 avril à partir de 9h, à la Maison de la presse.



Cette réunion concerne aussi bien ceux qui ont reçu une convocation de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) que ceux qui n’en ont pas encore reçu.



Le document évoque un éventuel plan d’action à définir à l’issue des échanges et de la concertation. Par ailleurs, les responsables de la CAP tiendront une conférence de presse à partir de 11h.