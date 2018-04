Arrêt de la grève du G6: le Grand cadre dément le ministre et décrète une grève de 72 heures à partir de ce mardi

Les syndicats des enseignants du Sénégal n’arrivent toujours pas à digérer la sortie du ministre de l'Education nationale Serigne Mbaye Thiam qui a annoné lors d’une conférence de presse que les 4 syndicats qui composent l’intersyndicale du G6 ont décidé de suspendre leur mot d’ordre de grève.



En effet, après les démentis apportés par le secrétaire général du Sels/Authentique Abdou Faty, et la demande de démission de la Fédération des Enseignants du Sénégal (Feder), le Grand cadre des enseignants à son tour, décrète une grève de 72 heures les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 avril prochain.



Ils annoncent également le boycotte des «composions et toutes les évaluations» ainsi que les "cellules d'animations pédagogiques et procéder à la «rétention des notes».



Selon ces syndicalistes la déclaration du ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam «est fausse».