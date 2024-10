Arrêt des centrales : le DG de l'ASER à Djibidionne (Bignona) pour évaluer la situation

Le Directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) a été interpellé sur l'arrêt des centrales dans le Sud du pays. D'ailleurs c'est pourquoi le concerné Jean Michel Séne s'est rendu à Djibidionne, une commune dans le département de Bignona afin d'évaluer la situation.



"Nous avons jugé utile de venir voir pourquoi ces centrales sont à l’arrêt", a-t-il déclaré



Lors de sa visite, Jean Michel Sène a attribué cette situation à l’augmentation du nombre de villages bénéficiaires, entraînant une demande d’électricité bien supérieure aux prévisions initiales.



"Souvent, lors de nos enquêtes, les villages indiquent qu’ils n’ont besoin que de lampes et d’une télévision. Cependant, une fois l’électricité disponible, les habitants achètent des réfrigérateurs et des ventilateurs,” a-t-il précisé.



Cette évolution des besoins a mis les centrales à rude épreuve, ne pouvant plus y faire face. “Nous allons prendre cela en compte pour les futurs projets afin d’éviter ces problèmes,” a promis Jean Michel Sène.



Il a également souligné l'importance de cette tournée, qui lui a permis d'échanger directement avec les habitants de Djibidione pour mieux comprendre leurs besoins. “Nous ferons tout pour intégrer Djibidione dans nos projets futurs et faciliter le retour des populations déplacées,” a-t-il ajouté.