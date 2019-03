Arrêt des interventions au centre cardio-pédiatrique Cuomo de Fann : C'est une fausse alerte

Le Dr Cheikh Tacko Diop, Directeur général de l’hôpital Fann de Dakar a démenti l’information sur l’arrêt des interventions au centre cardio-pédiatrique Cuomo dudit hôpital. « Le problème, c’est qu'il arrive parfois qu'on ait des ruptures de consommables et de médicaments. Et ça a été le cas ces derniers jours», dit-il. Car, ajoute-t-il, «les consommables que nous utilisons sont très spécifiques, et nous sommes les seuls à les utiliser, non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique de l’Ouest ».



Docteur Diop précise qu'«il n’y a pas de fournisseur sénégalais pour ces consommables, la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) n’en fait pas. Les chirurgiens sénégalais ne les connaissent pas, parce que c’est une activité nouvelle. Donc, de temps en temps, nous sommes confrontés à ce type de problèmes ».



Le Directeur général de l’hôpital Fann dans les colonnes du journal L’Observateur rassure, « au début nous avons travaillé sur la base de l’appui de la "Chaine de l’espoir" qui nous donnait ce type de consommables. Mais depuis quelque temps nous cherchons à être autonomes. La vie des enfants n’est pas en danger pour ça. Ils y'a des personnes mal intentionnées qui font souvent une mauvaise publicité, mais pour autant, il n’y a pas péril en la demeure. L’activité a repris, nous avons les consommables, on a eu un dépannage qui nous permet de travailler, et nous attendons un stock important pour pouvoir faire notre travail sans trop de problèmes ».