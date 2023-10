Arrêt sur Retrait de fiches de parrainage (Par Matar Gueye)

La chanteuse activiste Queen Biz a retiré elle aussi ses fiches de parrainages.

L’élection présidentielle du 25 février 2024 nous réserve de belles surprises.

Non seulement elle sera ouverte mais avec des offres comiques. Heureusement que nous avons un filtre démocratique : Parrainage citoyen et Parrainage institutionnel.



À la date d’aujourd’hui, la Direction générale des Élections (DGE) a enregistré 190 candidats à la candidature pour le retrait des fiches de parrainages.

En football, on dit souvent que se sont les faits nouveaux qui aident le règlement à se parfaire, j’espère qu’à la prochaine revue du code électoral, une disposition générale sera consacrée à la déclaration des candidats à la candidature pour l’élection présidentielle car certains pensent que nous allons organiser un festival national à la date du 25 février 2024.



Par Matar GUEYE, Secrétaire général du Conseil départemental de la Jeunesse de Dakar