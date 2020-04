Arrêté du Gouverneur sur la fermeture des marchés: Alla Dieng de l’Unacois s’explique et définit les commerces concernés

Le Gouverneur de la région de Dakar a sorti un arrêté la semaine dernière pour demander notamment une réorganisation des marchés en vue de la fermeture de commerces non essentiels et des marchés flottants, à la diligence des Préfets de département, en relation avec les maires et d’autres acteurs concernés. Joint au téléphone par PressAfrik, le Directeur exécutif de l’Unacois, Alla Dieng s’est exprimé, puis a définit les commerces concernés.



« Marchés flottants ce sont des marchés qui ne sont pas fixes. Comme ce qui s’est passé à Gueule-Tapée la fois passée. Mais aussi des commerçants qui s’installent de manière occasionnelle, juste pour un moment donné », a-t-il expliqué.



Pour les commerces non essentiels, il dira qu’il s’agit des commerces qui ne concernent pas les denrées alimentaires, la pharmacie, qui sont indispensables. « C’est comme l’aéroport et le port, les gens ne voyagent pas, mais les marchandises viennent. Même la vente de friperie est un marché non essentiel ».



Alla Dieng a fait savoir que cet arrêté du gouverneur de Dakar a sérieusement affecté leurs activités. « Les gens font des sacrifices et bien avant l’arrêté le marché est ouvert de 6H00 à 16H00 pour permettre aux gens de rentrer chez eux en raison du couvre-feu et de l’état d’urgence ».



Evoquant l’assistance de l’Etat aux PME et PMI, il se demande si tout le monde pourrait être compensé. Le directeur exécutif a fait savoir qu’avec d'autres organisations, ils vont animer une conférence de presse mardi à 11H pour accompagner l’Etat dans la lutte contre le coronavirus.