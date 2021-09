Arrêté ministériel fixant les prix des denrées: vers un bras de fer entre l’Etat et les commerçants

Face à la flambée des prix des denrées de première nécessité qui sévit au Sénégal depuis plusieurs mois, le ministre du Commerce a sorti un arrêté pour fixer les prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé dans la région de Dakar. Et ce conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, comme l'indique la note.



Mais cette décision n’est pas du gout des commerçants. Même s’ils disent être d’accord, ces commerçants ont tenu à cracher leurs vérités. « Nous prenons acte et demandons à nos membres de respecter les prix homologués concernant les denrées de première nécessité. Mais l’application de ces mesures ne peut pas être automatique », a dit Alla Dieng, directeur exécutif de l’Unacois Yessal, dans L'Observateur.



Il a ajouté qu’un commerçant ne peut pas mettre en exécution les derniers prix, sans avoir écoulé ses stocks. Car, il s‘est approvisionné avant que les décisions ne soient prises. « Nous demandons à nos membres de respecter ces prix, à condition d’avoir écoulé d’abord leurs stocks ».



Estimant qu’un commerçant peut faire tout sauf vendre à perte, Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l’Unacois qui signale que son organisation ne se dressera pas contre la mesure de baisse des prix, soutient cependant que celle-ci ne « sera pas sans difficultés sur le terrain parce que le marché des désorganisé ».