Coupe du Roi : le FC Barcelone domine Albacete et file en demi-finale

Contrairement au Real Madrid, battu par Albacete (2-3) en 8es de finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone a fait le job face au pensionnaire de D2 espagnole (2-1) ce mardi pour rejoindre le dernier carré.



Les Blaugrana ont été mis sur la voie du succès par l'homme en forme du moment, Yamal (39e), bien servi par De Jong. Au retour des vestiaires, Araujo (56e) a cru mettre fin au suspense avant que Moreno (87e) ne le relance à l'approche du temps additionnel.



Sans paniquer, les hommes d'Hans-Dieter Flick ont vite répondu par l'intermédiaire de Torres, dont le but a été refusé par la VAR en raison d'un hors-jeu. Peu importe pour le Barça, qui se qualifie au terme d'une rencontre outrageusement dominée.