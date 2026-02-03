Coupe de France : l'Olympique de Marseille retrouve le sourire en écrasant Rennes et se qualifie pour les quarts de finale

Une semaine après son élimination embarrassante en Ligue des champions, l'OM s'est remis d'aplomb en dominant le Stade rennais au Vélodrome, mardi 3 février, en huitièmes de finale de Coupe de France.



Ils écartent la crise dans l'immédiat. Malgré sa terrible élimination en Ligue des champions et son nul concédé en fin de match contre le Paris FC le week-end passé, l'Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs devant son public du stade Vélodrome en ne laissant aucune chance à Rennes (3-0), mardi 3 février, en huitièmes de finale de Coupe de France.



Au bout d'un match qui a souvent été d'une grande pauvreté technique, la meilleure équipe a gagné, assez nettement, car si l'OM ne va pas très fort, Rennes a semblé encore plus mal en point. Comme face à Lens en janvier, Amine Gouiri a vite mis les Phocéens sur de bons rails (2e), avant que Mason Greenwood (46e) et Perre-Emerick Aubameyang (83e) ne donnent plus d'ampleur au score.



Après une semaine de stress et de grande confusion dans la foulée de l'élimination en Ligue des champions, les Marseillais pouvaient redouter un accueil très hostile au Vélodrome. Ils ont finalement été reçus sous quelques sifflets et ont eu de la lecture avec de nombreuses banderoles déployées dans les deux virages - "Après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire !!!" - mais l'atmosphère était loin d'être irrespirable.



Voilà les Marseillais qualifiés pour les quarts de finale, dans une compétition qu'ils n'ont plus gagné depuis 1989. Reconquérir ce trophée, alors que le PSG a déjà pris la porte, sera leur objectif de fin de saison. Mais avant cela, Roberto De Zerbi devra poursuivre la mission rédemption ce dimanche, contre ce même rival parisien en Ligue 1, du côté du Parc des Princes.