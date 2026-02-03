League Cup : Arsenal élimine Chelsea et se qualifie en finale

Trois semaines après sa victoire à l'aller (3-2), Arsenal s'est imposé face à Chelsea (1-0) au bout du temps additionnel grâce à un but de Kai Havertz. Les Gunners sont qualifiés pour la finale de la League Cup, qui aura lieu le 22 mars à Wembley.



Dans l’autre demi-finale, Manchester City et Newcastle s’affrontent ce mercredi à 20h00 GMT.