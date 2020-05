Arrêtées en plein jour à la recherche de clients, deux prostituées sont condamnées à 15 jours de prison ferme

Mariama Ciss et Fatou Bintou Thiam, deux prostituées qui cherchaient des clients en plein jour à la plage de Ngor Virage, à Dakar, ont été condamnées à 15 jours ferme.



Inculpées pour outrage public à la pudeur et racolage sur la voie publique, les mises en cause ont comparu mardi devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Devant la barre, Mariama Ciss, née en 1992 à Sébikhotane, une localité située dans le département de Rufisque, région de Dakar, reconnait les faits.



Interrogée, elle déclare : « Je suis une prostituée. J’exerce ce métier à Sébikotane. J’ai un carnet sanitaire. Mais, il n’est plus valide depuis le 16 avril dernier. Je n’ai pas pu me rendre à Sébikotane pour le renouveler parce que le transport interurbain est arrêté à cause de la pandémie ».



Même son de cloche pour sa co-prévenue. Appelée à la barre, Fatou Bintou Thiam née en 1983 et domiciliée à Nord Foire, à Dakar, soutient : « moi aussi je suis prostituée et j’exerce à Mbacké. J’ai un carnet sanitaire qui a expiré depuis le 10 avril dernier. Mais, cela fait longtemps que je ne sors plus la nuit puisqu’il n’y a plus de circulation. Je ne l’ai pas renouvelé du fait de l’arrêt du transport interurbain ».



Elles ont été condamnées à 15 jours ferme.