Art et Humanité Dakar 2020: un prix relancé au profit des jeunes artistes africains résidant au Sénégal

Le Prix Art Humanité Dakar 2020 est relancé pour la fin de l’année. Il vise à récompenser des jeunes artistes africains résidant au Sénégal. Le prix sera décerné en ligne en raison de la pandémie qui continue à toucher le Sénégal.



Après cinq éditions à Genève en Suisse, le Prix Art Humanité sera remis pour la première fois à la fin novembre 2020 à Dakar avec pour objectif de mettre en valeur des créations abordant la thématique de l’humanité. Les candidats peuvent choisir de développer un projet lié à la période de la COVID_19 ou d’autres situations humanitaires.



« À travers ce prix, nous voulons encourager des étudiants ou des jeunes artistes africains inspirés par une réflexion au sujet de l’humanité, principe prépondérant de la Croix-Rouge. L’humanité relève de la compassion, de l’entraide et de l’attention portée à l’être humain. Comment ce principe est-il appliqué pendant cette période de pandémie ? Un motif d’inspiration à n’en pas douter pour de nombreux artistes», explique Didier Diop, co-président du jury.



Pour participer, il faut être âgé de 40 ans au maximum, être résident au Sénégal et posséder une nationalité africaine. Les projets peuvent provenir de trois domaines artistiques : la photographie, les arts graphiques/plastiques et l’art digital. Le montant à emporter pour le 1er prix est 3 millions de francs CFA. Pour le 2e prix, 1,5 million francs CFA et 600 000 francs CFA pour le 3e prix. Le montant pour le prix Public sera de 1 million de francs CFA.