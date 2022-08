Article 19 annonce la clôture officielle de son projet sur l'autonomisation des jeunes à travers les médias

Le projet qui a débuté en novembre 2021, selon le document, a été officiellement lancé en janvier 2022 par l'organisation d'un Forum d'échanges avec les journalistes et les managers de médias sénégalais pour la production et la diffusion de contenus éditoriaux sur divers aspects de la migration au Sénégal. Ainsi, le Forum s'est décliné en deux activités qui se sont tenues respectivement les 12 et 13 janvier 2022.

Organisées dans le contexte de la crise de la COVID-19, la première journée consacrée aux journalistes était une journée d'échanges, de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les journalistes et des experts médias, migrations, santé publique et fact-checking sur le traitement de l'information sur la migration au Sénégal, explique l'organisation.

Elle ajoute que la seconde journée était un déjeuner de travail avec les managers des médias. Cette rencontre était un moment de réflexion et d'échange avec les managers des médias en vue de s'assurer de leur implication et l'engagement de leurs médias respectifs au processus de renforcement des capacités des professionnel(le)s des médias sénégalais pour la production de contenus éditoriaux de qualité sur le traitement de l'information et l'accès à l'information sur divers aspects de la migration.

Et conformément aux objectifs de départ qui consistaient à guider les populations de manière générale et les médias en particulier à porter un regard nouveau sur la question migratoire et à la traiter de manière plus régulière et sur des thématiques plus constructives, de sorte à guider les jeunes dans leur choix, ARTICLE 19, après avoir constitué un comité de sélection composé d'experts de renom, a lancé des appels à proposition à travers ses différentes plateformes pour le dépôt des plans stratégiques/ plans de travail par divers médias intéressés par l'initiative.

« Le but visé à terme était la sélection de dix (10) médias dont 2 TV, 3 radios, 2 presses écrites, 2 presses en ligne et 1 Web TV. Au terme du délai imparti pour le dépôt des plans stratégiques/ plans de travail, ARTICLE 19 a reçu un total de 18 candidatures. Tous les plans soumis ont été analysés par le Comité de sélection mis en place sur la base de critères clairs et transparents bien connus de tous les candidats. A l'issue de cette analyse, Neuf (9) médias ont été sélectionnés et huit se sont effectivement engagés dans le processus et ont bénéficié de l'appui financier pour la réalisation des objectifs du projet», indique le document.

C'est ainsi que huit (8) médias effectivement engagés ont produit un total de cent-trois (103) contenus éditoriaux de qualité. L'ensemble des productions réalisé a été diffusé ou publié sous la forme d'entretiens, de reportages, de dossiers, d'émissions radio et/ou télé, de magazines, tables rondes etc. La diversité des thématiques abordées ainsi que l'accent mis sur la question genre ont apporté une touche particulière aux sujets traités, permettant ainsi de contribuer d'une part à la mise en œuvre de l'ODD 16.10, de la « Stratégie Sahel » de l'UNESCO et de ses priorités «Afrique » et « Parité des Genres » d'autre part.

L'ensemble des contenus éditoriaux produits a été réalisée entre Mai et Juillet 2022. Au terme de ce projet, ARTICLE 19 adresse ses «vifs remerciements» à l'UNESCO et à ses partenaires l'AICS et le MAECI pour le soutien financier et l'accompagnement tout au long du projet.

ARTICLE 19 tient également à remercier tous les médias qui se sont engagés dans ce projet, félicite tous les médias qui ont bénéficié de l'appui financier pour la qualité des contenus réalisés et salue leur engagement tout en les encourageant à maintenir le cap en intégrant le traitement de la question migratoire de manière pérenne dans leurs rédactions respectives.

ARTICLE 19 Sénégal/ Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'UNESCO dans le cadre d'un financement de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), via le « Fonds Afrique » du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) fait part de la clôture officielle de son projet «Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication» ce 11 août 2022, informe un communiqué transmis à PressAfrik.