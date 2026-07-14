​Production d'or à Kédougou : L’usine pilote de Galam est entrée en service

Le groupe industriel canadien Dynacor a officiellement lancé les activités de son usine pilote de Galam, située à Kédougou. Ce démarrage, qui respecte le calendrier initial, marque une étape décisive pour l'entreprise qui voit son site « achevé à plus de 95 % ».
Selon le président et chef de la direction de Dynacor, Daniel Misiano, cette mise en service représente une « réalisation majeure qui témoigne de l’expérience de l’équipe de Dynacor ».
L’infrastructure, désormais opérationnelle pour le traitement en amont, se prépare à sa « première coulée d’or en août » 2026, tout en intégrant des fournisseurs locaux pour constituer ses premiers stocks de minerai.
À terme, le groupe ambitionne de faire de Galam un « modèle pour les futures usines commerciales en Afrique » qui devraient devenir le « moteur principal » de sa stratégie d'expansion continentale.
L'entreprise procède actuellement au recrutement des premiers postes d'opérateurs et techniciens de maintenance pour soutenir cette montée en puissance industrielle.
Selon le président et chef de la direction de Dynacor, Daniel Misiano, cette mise en service représente une « réalisation majeure qui témoigne de l’expérience de l’équipe de Dynacor ».
L’infrastructure, désormais opérationnelle pour le traitement en amont, se prépare à sa « première coulée d’or en août » 2026, tout en intégrant des fournisseurs locaux pour constituer ses premiers stocks de minerai.
À terme, le groupe ambitionne de faire de Galam un « modèle pour les futures usines commerciales en Afrique » qui devraient devenir le « moteur principal » de sa stratégie d'expansion continentale.
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