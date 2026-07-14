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​Production d'or à Kédougou : L’usine pilote de Galam est entrée en service



​Production d'or à Kédougou : L’usine pilote de Galam est entrée en service
Le groupe industriel canadien Dynacor a officiellement lancé les activités de son usine pilote de Galam, située à Kédougou. Ce démarrage, qui respecte le calendrier initial, marque une étape décisive pour l'entreprise qui voit son site « achevé à plus de 95 % ».

Selon le  président et chef de la direction de Dynacor, Daniel Misiano, cette mise en service représente une « réalisation majeure qui témoigne de l’expérience de l’équipe de Dynacor ».

L’infrastructure, désormais opérationnelle pour le traitement en amont, se prépare à sa « première coulée d’or en août » 2026, tout en intégrant des fournisseurs locaux pour constituer ses premiers stocks de minerai.

À terme, le groupe ambitionne de faire de Galam un « modèle pour les futures usines commerciales en Afrique » qui devraient devenir le « moteur principal » de sa stratégie d'expansion continentale.

L'entreprise procède actuellement au recrutement des premiers postes d'opérateurs et techniciens de maintenance pour soutenir cette montée en puissance industrielle.
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Fodé Bakary Camara

Mardi 14 Juillet 2026 - 12:13


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