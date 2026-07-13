Économie bleue : Waly Diouf Bodiang dresse la liste des 5 défis majeurs de la logistique maritime

Le Port autonome de Dakar (PAD) est au centre de la première édition du Forum international sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l’économie bleue, qui s'est ouverte ce lundi 13 juillet 2026 à Dakar. Inaugurée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, cette rencontre vise à positionner le Sénégal comme la première plateforme africaine des transports maritimes et fluvio-maritimes d'ici 2050.



Lors du panel d'introduction, le Directeur général du PAD, Waly Diouf Bodiang, a rappelé le rôle névralgique de son secteur : « Sans une logistique portuaire performante, aucune filière (pêche, aquaculture, énergie marine, tourisme côtier) ne peut prospérer durablement dans les chaînes de valeurs mondiales ».

Pour inscrire le Sénégal dans cette trajectoire, le patron du PAD a détaillé cinq défis majeurs à surmonter :



La saturation des infrastructures face à l'explosion du trafic

Le port de Dakar fait face à une croissance exceptionnelle de son activité. En 2025, le trafic global a atteint 29 millions de tonnes, soit une progression de 21 % avec plus de 908 000 conteneurs traités. Pour Waly Diouf Bodiang, cette hausse spectaculaire impose d'adapter en permanence les capacités d’accueil, de traitement et d’évacuation des marchandises.



La faiblesse de la flotte nationale

Le Sénégal souffre d'un manque de souveraineté sur ses propres flux maritimes : « Tant que l’essentiel du fret généré par nos propres échanges est transporté sous pavillon étranger, une part de la valeur ajoutée de notre commerce maritime nous échappera. »



La transition écologique obligatoire

Le virage vert n'est désormais plus une option cosmétique pour l'autorité portuaire, mais une condition essentielle et réglementaire pour garantir l’accès du Sénégal aux marchés et aux financements internationaux.



La digitalisation complète de la chaîne logistique

Bien que le guichet unique portuaire électronique ait déjà fluidifié l'enlèvement des marchandises, le DG exhorte à achever la dématérialisation de bout en bout. Cela passera impérativement par l'interopérabilité des systèmes informatiques et le renforcement de la cybersécurité.



Le financement et la formation des compétences

Le développement de l'économie maritime nationale requiert des montages financiers innovants pour attirer des capitaux, parallèlement à un investissement massif dans la formation professionnelle pour doter le pays d'experts en logistique et en génie portuaire.



En marge de ces cinq piliers, le Directeur général du PAD a insisté sur l'importance d'une vigilance constante concernant la sécurité et la sûreté maritimes, qui nécessitent selon lui une coopération régionale accrue.