As Monaco: Krépin Diatta ne cache pas sa joie de débuter cette nouvelle aventure en Ligue 1

Krépin Diatta est désormais un joueur de l'AS Monaco. L'ailier sénégalais du Club Bruges s'est engagé avec le club du Rocher jusqu'en 2025. L'international sénégalais a réagi à son arrivée sur le Rocher sur le site officiel du club et n'a pas caché sa joie de débuter cette nouvelle aventure en Ligue 1.



« Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée », s'est -il exprimé.



A 21 ans, le natif de Dakar totalise plus d’une centaine de matchs en professionnel pour un total de 28 buts et 19 passes décisives. Finaliste de la Coupe de Norvège, Krépin Diatta a depuis remporté deux titres de champion et une Supercoupe de Belgique, et disputé 18 matches de coupe d’Europe, dont 15 en Ligue des Champions.



Déjà sélectionné à 16 reprises avec la sélection sénégalaise, la recrue monégasque avait pris part à toutes les rencontres de sa sélection lors de la CAN 2019 qui a vu les "Lions de la Teranga" atteindre la finale de l’épreuve. Une compétition à l’issue de laquelle Krépin Diatta avait été élu meilleur jeune joueur du tournoi.