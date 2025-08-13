En pleine vague de chaleur, plusieurs morts en Espagne en proie aux incendies géants

En Espagne, de la Galice à l’Andalousie, on compte une vingtaine de feux de forêts d’une particulière intensité. On dénombre trois victimes et plusieurs pompiers blessés. Pedro Sánchez, le chef du gouvernement, a parlé de « risques extrêmes ». Et une pré-alerte de la dangerosité maximum a été déclenchée, alors que les températures se maintiennent très hautes.



Un homme est mort en luttant contre un incendie dans la région de León, a annoncé, mardi 12 août, le préfet de Castille-et-León. « Mes plus sincères condoléances à la famille et à l'entourage du défunt qui participait au dispositif de lutte contre les incendies à León, dans la zone de Nogarejas. Qu'il repose en paix », a écrit Nicanor Sen Vélez sur le réseau social X.



Le président régional de la Castille-et-Léon a appelé à la prudence et à suivre les indications communiquées par les autorités espagnoles. Le Premier ministre Pedro Sánchez a déploré « le décès d'un volontaire alors qu'il effectuait des travaux d'extinction à León », avant de souhaiter « beaucoup de courage et un prompt rétablissement aux personnes blessées dans ce même incendie ».



Aucune région épargnée

L'un des pires feux qui ravage l’Espagne est situé à Tres Cantos, dans la banlieue nord de Madrid. Il est désormais sous contrôle, mais l'image de Mircea, un Roumain, qui, en voulant sauver les chevaux d’un centre hippique où il travaillait, restera dans les mémoires, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau.



Un pompier intervient près d'une école à Tres Cantos, près de madrid, le 12 août 2025. © AFP/Pierre-Philippe Marcou. Aux abords de la capitale, on n’avait jamais vu cela. Tout comme en Galice, où 2 000 hectares de forêts ont brûlé. À Zamora, près de la frontière portugaise, c’est 3 500 hectares qui ont été ravagés par les flammes. En Castille, ce sont 2 500 personnes qui ont été évacuées.



La panique, aussi, s’est emparée de Tarifa, l’extrême-sud andalou connu pour ses plages de rêve, où des centaines de vacanciers et habitants ont dû être évacués.



Si en Galice, on soupçonne une femme d’être à l'origine de cinq incendies, en général, les causes seraient naturelles, notamment du fait de phénomènes d’orages secs. En Galice, justement, dans la région d’Ourense, le train rapide a été interrompu, dans une zone où il y a eu plus d’incendies en une seule journée qu’au cours de toute l’année passée.



Les spécialistes mettent en avant aussi des températures très hautes, au-delà de 40°C dans plusieurs cas, des campagnes très sèches et des vents puissants. L’agence nationale de météorologie a indiqué que la situation devrait s’améliorer à partir du 16 août.



Un saisonnier mort de chaleur en Catalogne

Les incendies mais aussi l'extrême chaleur causent la mort de travailleurs en Espagne. Lundi 10 août, il faisait plus de 40°C dans les champs d'Alcarràs, près Lleida en Catalogne, lorsqu'un saisonnier qui récoltait des fruits s'est effondré après s'être plaint de vertiges.



Un décès malheureusement prévisible, selon Llibert Rexach, de l'association Fruita Amb Justicia Social, au micro de notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel : « Nous savons et détectons constamment des entreprises qui n'appliquent pas les protocoles de prévention de risques et qu'une grande partie de ces saisonniers n'ont même pas accès à de l'eau dans la journée. »



D'origine roumaine, l'homme de 61 ans est mort sous un arbre, avant même que l'ambulance arrive, selon ses collègues qui affirment travailler 10 heures par jour malgré la chaleur. Syndicats et activistes réclament plus de contrôle de l'inspection du travail : « Il ne faut pas attendre une autre mort pour demander l'application des mesures ! Il faut plus de contrôle de l'État sur ce secteur qui fait des bénéfices sur la précarité des personnes immigrées, parce que ce secteur se nourrit de la précarité et l'invisibilisation. »