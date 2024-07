Assainissement : Cheikh Tidiane Dièye annonce une nouvelle stratégie de lutte contre les inondations dans les grandes villes

Un nouveau paradigme pour l’assainissement des grandes villes, basé sur « une approche structurante », sera lancé après la fin de cet hivernage. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en déplacement à Touba pour s’enquérir de la situation des inondations dans la ville sainte.



Faisant référence aux problèmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la capitale du mouridisme, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a promis leurs prises en compte dans l’agenda des politiques publiques gouvernementales.



« Touba, la deuxième grande ville du Sénégal en termes de population, bénéficiera dans le cadre de ce nouveau paradigme de grands chantiers d’assainissement basés sur un plan directeur dynamique et évolutif, adapté à la croissance rapide de la ville », a-t-il servi comme explication.



Cheikh Tidiane Dièye a fait savoir que la « nouvelle stratégie de lutte contre les inondations, permettra de définir une approche holistique en vue de prendre en main les problèmes d’inondations dans les centres urbains ».



Cette visite de terrain a été effectuée en compagnie du député Serigne Cheikh Thioro Mbackè, du maire de la commune de Touba mosquée, Abdoul Ahad Ka et des différents chefs régionaux de services concernés par les inondations.