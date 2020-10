Assainissement et éclairage public: les habitants de la Cité Technopole de Pikine appellent à l'aide

Les habitants de la Cité technopole de Pikine Ouest réclament l’assainissement de leur quartier et la densification du réseau d’éclairage public. Ils demandent par la même occasion un accompagnement.



« Notre ambition est d’assainir la Cité. Car elle fait partie des plus grandes cités de notre capitale. La cité technopole a une position extrêmement stratégique. Raison pour laquelle, pour lui donner sa dignité, il faudrait qu’en termes de salubrité publique, que toutes les concessions soient branchées au réseau d’assainissement », a indiqué leur porte-parole, sur Walf Fm.

Qui ajoute qu'après avoir consenti beaucoup d'efforts et mis leur main à la poche, ils en appellent à la réaction des autorités.