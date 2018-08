Assane Ba : «Il s’agit maintenant de faire le corps-à-corps avec Macky Sall»

L’opposition regroupée au sein du Front de résistance nationale (Frn) tient à son sit-in du 4 septembre. C’est dans ce cadre que le président du Comité d’organisation du Frn a informé le Préfet de Dakar de leur intention.



«Nous venons de recevoir notre acte de dépôt, nous sommes dans les délais et nous pensons véritablement que le 4 septembre, l’opposition en général, en tout cas celle qui es t dans le cadre du Frn sera à la Place Washington, en face du ministère de l’Intérieur pour exiger du gouvernement l’abandon de la loi scélérate sur le parrainage, exiger qu’on puisse mettre en place une autorité indépendante pour l’organisation des élections… ».



A l’en croire, l’opposition est dans l’optique d’éviter de revivre le même cauchemar que lors des élections législatives de 2017, lesquelles continuent «de subir les contrecoups de la démocratie sénégalaise».



M. Ba est d’avis que le ministre de l’Intérieur étant responsable dans le parti présidentiel, ne peut pas organiser des élections libres et transparentes et il s’en veut pour preuve le refus de son département de remettre à l’opposition, le fichier électoral.