Assane Diouf passe de Rebeuss au Camp Pénal

Assane Diouf ne réside plus à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Apres son audience à la Chambre d'accusation, il a été conduit au Camp pénal de Dakar le mardi 14 juillet 2020 souligne son avocat Me Khoureysi Ba joint par L'AS.



Les robes noires affirment que c'est le tribunal de Pikine_Guédiawaye qui était apte à juger leur client, du moment que Assane Diouf habite dans cette circonscription. Ainsi Me Khoureysi ajoute que la Chambre d'accusation à rejeté sa requête en nullité et que lui et ses collègues comptent déposer un recours en cassation et une requête devant le cabinet du Doyen des juges d'instruction pour une demande de liberté provisoire.