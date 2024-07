Assassinat d'Awa Cissé à Kafountine : retour sur l'enquête et aveux du présumé meurtrier

La situation a pris une tournure encore plus tragique le 28 juin 2024, lorsque Awa Cissé a été mortellement attaquée devant ses enfants. Transportée à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, l'autopsie a révélé un traumatisme crânien ouvert causé par une arme blanche tranchante. Ce meurtre a intensifié les efforts des forces de l'ordre pour identifier et appréhender le coupable.



Le 29 juin, la Sr de Ziguinchor a pris en charge l'enquête, se concentrant sur les téléphones portables volés lors des agressions. L'exploitation des données téléphoniques a rapidement mené les enquêteurs à Daouda Diallo. Les preuves techniques ont révélé que Diallo avait utilisé plusieurs téléphones volés pour contacter sa famille et ses proches, ce qui a permis aux autorités de l'identifier et de l'appréhender.



Confronté aux preuves, le mis en cause a avoué être l'auteur des agressions. Il a décrit comment il s'introduisait dans les domiciles pour voler des téléphones portables, frappant violemment ses victimes lorsqu'elles faisaient du bruit ou semblaient se réveiller, relate Libération. Le sieur Diallo a affirmé n'avoir jamais eu l'intention de tuer, mais ses actes ont néanmoins conduit à la mort d'Awa Cissé et ont traumatisé de nombreuses autres femmes.



L'arrestation de Daouda Diallo a apporté un certain soulagement à la communauté de Kafountine, mais aussi un profond traumatisme. Les résidents, choqués par l'ampleur de la violence, espèrent maintenant que cette arrestation marquera la fin de cette série de crimes et le début d'une ère de sécurité retrouvée. Les forces de l'ordre, quant à elles, ont renforcé les mesures de sécurité pour prévenir de futures agressions et protéger les habitants.