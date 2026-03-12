Comportement « scandaleux » du député Bara Ndiaye : le Mouvement Mimi2024 interpelle le président de l’Assemblée nationale

Les réactions se multiplient après les propos du député de Pastef (pouvoir) Bara Ndiaye à l’encontre du Président Bassirou Diomaye Faye. Le Mouvement pour l'Indépendance, le Mérite de l'Indépendance Mimi2024 à travers son coordonnateur Moustapha Dieme, rappelle que l'Assemblée nationale est certes un lieu d'expression politique libre mais elle saurait être le « lieu de profanation de la sacralité de nos institutions et de ceux qui les incarnent ».



En toutes circonstances, il souligne que les députés ont une « obligation de bonne tenue et de décence ».



Le 11 mars 2026, lors des débats dirigés par le président de l’Assemblée, Bara Ndiaye a tenu des « propos jugés scandaleux » à l’endroit du chef de l’État.



Par conséquent, le Mouvement pour l'Indépendance, le Mérite de l'Indépendance Mimi2024 interpelle solennellement le président de l’Assemblée nationale, demandant qu’une « sanction exemplaire » soit appliquée au député conformément aux dispositions de l’article 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

