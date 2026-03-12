L’ONC exige une sanction exemplaire contre le député Bara Ndiaye pour ses « propos jugés scandaleux » à l’encontre du Chef de l’État

L’Organisation Nationale Citoyenne (ONC) a exprimé sa profonde indignation suite au comportement du député de Pastef (pouvoir) Bara Ndiaye. Dans un communiqué, le président de l’ONC, Dr Djibril Togola, rappelle que l'Assemblée nationale est certes un lieu d'expression politique libre mais elle saurait être le « lieu de profanation de la sacralité de nos institutions et de ceux qui les incarnent ».



En toutes circonstances, il souligne que les députés ont une « obligation de bonne tenue et de décence ».



Le 11 mars 2026, lors des débats dirigés par le président de l’Assemblée, Bara Ndiaye a tenu des « propos jugés scandaleux » à l’encontre du Chef de l’État.



Face à cette situation, l’ONC interpelle solennellement le président de l’Assemblée nationale, demandant qu’une « sanction exemplaire » soit appliquée au député conformément aux dispositions de l’article 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

