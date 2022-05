Assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh: L'ambassade de Palestine à Dakar ouvre un livre de condoléances

La journaliste Shireen Abu AKLEH, une des plus célébrées journalistes des médias arabes et la correspondante de la chaine Aljazeera en territoire Palestinien, est tombée d'une balle tirée par des forces d'occupation israéliennes, le mercredi 11 mai 2022.



Pour honorer sa mémoire, l’ambassade de Palestine à Dakar annonce l’ouverture un livre de condoléances à la chancellerie, sise à Sotrac Mermoz villa Nº 10, les lundi 16 mai et mardi 17 mai 2022 de 11h à 14h.



Ainsi, dans le contexte de la pandémie mondiale, il est possible de faire parvenir les messages de condoléances par voie électronique à l'adresse palestine@orange.sn.