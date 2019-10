Assassinat du Sg du Mfdc- Robert Sagna : « Cela ne va pas arrêter le processus de paix »

L’assassinat d’Abdou Elinkine Diatta, le Secrétaire général du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), ne va pas arrêter le processus de paix. C’est ce qu’a déclaré le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance, Robert Sagna qui reconnaît que cet incident peut bien pourra bien avoir des impacts sur les discussions engagées.



«Ça pourrait avoir un impact sur le processus, mais je ne pense pas que ça puisse arrêter ce processus compte tenu de la volonté exprimée par les uns et les autres. En parlant des uns et des autres, je pense d’une part du gouvernement et d’autre part au Mfdc. L’engagement pour la paix est aujourd’hui si fort que, tout en déplorant et en regrettant cet incident, je ne crois pas que ça va arrêter le processus », a déclaré Robert Sagna qui se veut clair sur ce point.



Il a ajouté sur Sud Fm: « Nous avons été conviés par le Mfdc à une rencontre, c’était le 28 février dernier, cette rencontre a eu lieu, le seconde rencontre a été organisée en Guinée-Bissau, toujours dans le cadre de la recherche de la paix».



Selon le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance, ce processus ne se fera pas uniquement avec les éléments du Mfdc, il se fera aussi avec la population casamançaise. « Ce ne sont pas les seules rencontres programmées, nous allons poursuivre, nous allons continuer avec les éléments de Mfdc qui le souhaitent. Mais aussi, avec les populations, parce qu n’oublier pas que les populations jouent un rôle déterminant dans cette accalmie ».