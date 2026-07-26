Assemblée générale de l'UMS : Me Moussa Sarr dévoile sa feuille de route pour réformer la justice

À l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union des Magistrats Sénégalais (UMS) à Saly, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a tracé les contours d’une transformation profonde de l’appareil judiciaire. Axant son discours sur le thème des réformes et de la modernisation, le ministre a réaffirmé que le renforcement du secteur constitue un « investissement stratégique » indispensable pour la stabilité du pays.



Il a aussi souligné que la vision du Président Bassirou Diomaye Faye place l'institution au cœur de l'action publique pour bâtir un « État de droit fort ». Pour matérialiser cette ambition, il mise sur la transition numérique afin de répondre aux attentes des citoyens. Le Garde des Sceaux a annoncé l’inscription de son département dans la dynamique du « New Deal Technologique » promu par l'État.



Cette rupture passera par la dématérialisation des procédures et l’interconnexion des juridictions. Le ministre a toutefois tenu à préciser la philosophie de cette réforme en affirmant que l'objectif clair est de « mettre la technologie au service du juge, et non substituer la technologie au juge ». Conscient des réalités matérielles difficiles et du « déficit de ressources humaines » qui affectent quotidiennement les tribunaux, le ministre a promis que la maîtrise budgétaire actuelle ne signifierait en rien un renoncement.



Par ailleurs, il s’est engagé à poursuivre la modernisation des infrastructures en collaboration avec le ministère des Transports. Évoquant les doléances spécifiques de l'UMS, il a assuré qu'une solution serait proposée avant la fin de l’année concernant le « site de Déni » et que des échanges étaient ouverts pour corriger les « disparités de traitement » au sein de la magistrature.



Enfin, le Garde des Sceaux a insisté sur le fait qu'aucune réforme durable ne verrait le jour sans une gouvernance fondée sur l'écoute et le dialogue. Réaffirmant que l'UMS demeurait un « partenaire privilégié », il a invité l'ensemble des acteurs à s'unir pour dépasser les clivages corporatistes. Selon lui, le Sénégal dispose aujourd'hui d’une « opportunité historique » pour faire de la justice une institution plus transparente, efficace et « davantage tournée vers l’avenir ».