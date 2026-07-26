Diomaye a reçu les cadres et jeunes de son parti à la veille de la création de "Kiiraay – Les Républicains"

Ce vendredi 24 juillet, à la veille de la création sa nouvelle formation politique, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience aux femmes, aux jeunes et aux cadres patriotes issus de son ancien parti Pastef. Une rencontre tenue dans une «atmosphère empreinte de fraternité et de sincérité», selon les participants, et qui marque le début de la mobilisation autour de «Kiiraay - Les Patriotes Républicains».



Devant le chef de l’État, les responsables de la base ont tenu à «renouveler leur engagement total à ses côtés pour faire triompher notre projet commun, fondé sur le vrai patriotisme, la justice, le travail et le service exclusif de la Nation». Prenant la parole au nom des femmes, des jeunes et des cadres, la Dr Mame Awa Ndoye, membre fondatrice du parti, a réaffirmé la volonté du collectif de «contribuer à bâtir, ensemble, les fondations solides de notre nouvelle maison politique».



Le Président Diomaye, qualifié de «frère» par ses hôtes, s’est adressé à l’assistance «à cœur ouvert» à l’assistance. «Ses propos ont renforcé notre conviction, consolidé notre lien de confiance et ravivé notre détermination à nous engager pleinement dans cette nouvelle étape de notre combat», a dit Dr Mame Awa Ndoye.



À l’issue de la rencontre, un appel a été lancé à tous les Sénégalais partageant les mêmes idéaux. «Kiiraay est une maison ouverte, une maison de rassemblement, de dialogue et d’engagement au service de la Patrie», a déclaré Dr Mame Awa Ndoye.