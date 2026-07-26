Yeumbeul : cinq (5) individus interpellés après la saisie de 37 caisses de produits cellulosiques

Selon un communiqué de la Police, dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a procédé, le 22 juillet 2026, à l’interpellation de cinq (5) individus et à la saisie de 37 caisses de produits cellulosiques, totalisant 888 bouteilles destinées à la toxicomanie.



L’opération fait suite à l’interpellation initiale de deux revendeurs pris en possession de 33 bouteilles de diluant cellulosique lors d’une opération « coup de poing ». Soumis à un interrogatoire sommaire, ces derniers ont désigné leur fournisseur habituel.



Le 22 juillet 2026, vers 15 heures, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) se sont transportés dans la quincaillerie incriminée afin d'interpeller le fournisseur. À l’arrivée des forces de l'ordre, le gérant a pris la fuite.



La perquisition des lieux a permis de découvrir, dissimulées sous un comptoir, 37 caisses de 24 bouteilles (soit 888 bouteilles) de diluant cellulosique (nommé vulgairement « GINZ »). Sur place, trois consommateurs venus s'approvisionner ont également été appréhendés.



«Les mesures suivantes ont été exécutées : Saisie et consignation des 888 bouteilles dans les locaux du commissariat et mise sous scellés de la quincaillerie», toujours selon la police.



Les suspects ont été déférés au parquet, pendant que l’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur ce dossier.