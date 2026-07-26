Djirèye Clotilde Coly : la construction du Sénégal «ne se fera ni dans la violence, ni dans le radicalisme»

Ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly a rappelé ce dimanche que le Sénégal «ne se fera ni dans la violence, ni dans le radicalisme», pour justifier les raisons pour lesquelles elle a décidé d’être une membre fondatrice du nouveau parti du Président Diomaye Faye, qui a décidé de prendre ses distances de ses anciens camarades de Pastef.



«J'ai choisi de répondre présente et d'être là où se prennent les décisions, afin d'apporter ma pierre à l'édifice. Nous avons le devoir de construire ce pays. Cela ne se fera ni dans la violence, ni dans le radicalisme, ni dans l'égocentrisme ou le bavardage», a dit la ministre, sans citer nommément ses anciens camarades du parti Pastef d’Ousmane Sonko, accusé d’être dans la radicalité.



Pour elle, également, le nouveau parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains est «une ligne politique qui appelle à l'action, au sens de la responsabilité et aux valeurs citoyennes». Elle a donc invité «tous ceux qui avaient espoir dans cette transition en mars 2024, à rejoindre le mouvement».

