APR : Moussa Sow siffle la fin de la récréation et dénonce les « mouvements anarchiques »

La tension monte d’un cran au sein de l’Alliance pour la République (APR) de l’ancien Président Macky Sall. Face à la prolifération de cercles et de courants internes, le coordonnateur national de la convergence des jeunesses républicaines et membre du pôle porte-parolat, Moussa Sow, est sorti de sa réserve pour asséner ses vérités. Dans une déclaration, le responsable politique fustige des démarches qu’il qualifie d'« auto-exclusion » et appelle les militants à faire preuve de « clarté » et d'« éthique».



Pour le porte-parole de l'APR, la création désordonnée de structures parallèles n'a aucun fondement légal. «Aucun texte, aucun statut du parti ne reconnaît ou ne valide l’existence de ces mouvements internes », martèle-t-il, accusant ces initiatives de « fragiliser » la formation politique de l’intérieur par pur « opportunisme ».



La « bénédiction » de Macky Sall : une « contre-vérité »





Visant directement certains cadres, notamment des « anciens ministres » et des « maires », Moussa Sow les invite à cesser la « manipulation » et l'« hypocrisie ». Selon lui, utiliser le nom du leader du parti pour cautionner des agendas cachés est inacceptable. Prétexter la « bénédiction » du Président Macky Sall pour légitimer des « ambitions personnelles » relève tout simplement d'une « contre-vérité flagrante ».



Moussa Sow rappelle que l'actuel leader de l'APR vise une ambition internationale de premier plan : le poste de Secrétaire général de l'ONU. Un objectif « légitime » qui, selon lui, devrait « mobiliser » et « unir » toutes les forces vives derrière l'ancien chef de l'État, plutôt que de céder à la « distraction ».