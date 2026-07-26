Moussa Bala Fofana : le parti présidentiel est «un rempart contre le chaos et les intérêts particuliers»

Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana a assuré ce dimanche 26 juillet que le nouveau parti présidentiel (Kiiray – Les Patriotes Républicains), crée la veille, est «un rempart contre le chaos et les intérêts particuliers». Même s’il n’a pas cité nommément le parti Pastef d’Ousmane Sonko, accusé d’être dans la radicalité, le ministre a aussi soutenu être désormais du côté de ceux qui se dressent «contre tout ce qui fragilise (le) vivre-ensemble» des Sénégalais.



«Ce parti n’est pas un parti de plus. C’est un rempart. Un rempart contre le chaos, contre les intérêts particuliers, contre tout ce qui fragilise notre vivre-ensemble. Il est ouvert à tous les Républicains de bonne volonté, à celles et ceux qui placent l’intérêt général au-dessus des calculs», a écrit Moussa Bala Fofana sur ses réseaux sociaux.



Par ailleurs, le ministre qui se dit «fier de prendre part à cette aventure politique ouverte à tous les républicains», a soutenu que la souverainté est «le socle premier» du nouveau parti, en réponse à tous ceux qui accusent le Président Diomaye Faye d’avoir trahi les idéaux patriotiques pour lesquels il a été élu.



«Notre responsabilité est historique. Elle est de préserver la stabilité de nos institutions et la paix civile, biens suprêmes sans lesquels aucun projet ne peut prospérer. Elle est de bâtir le développement de ce pays, non pas depuis des tours lointaines, mais à partir de ses territoires, de ses forces vives, de ses racines. Elle est de renverser une balance commerciale qui nous asservit, pour créer la richesse et l'emploi là où ils manquent cruellement», a-t-il conclu.