Keur Madiabel : Sonko accueilli dans la ferveur populaire, les cartes de Pastef épuisés

Dans le cadre de la vente des cartes de membres de son parti, le président de Pastef (majorité parlementaire), Ousmane Sonko, a débuté sa tournée nationale de ce dimanche à Keur Madiabel (sud-ouest) dans un climat de ferveur politique, marqué par une mobilisation exceptionnelle.

Cet accueil chaleureux s'est traduit par une ruée sur les cartes de membre, provoquant une rupture de stock dès la mi-journée. «La ferveur joyeuse des populations s'est accompagnée d'un engagement renouvelé envers le projet Pastef, marqué par une vente record de 100 % des cartes dès la mi-journée», s’est réjoui le parti.



Face à cet engouement, M. Sonko a salué le travail de terrain et instruit la Commission nationale de pilotage des cartes (CNPC) d'approvisionner rapidement la localité, afin de consolider la loyauté des militants envers le projet.



Cette tournée intervient au lendemain de la création du parti «Kiiraay – Les Républicains» du Président Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a même déclaré qu’il détient l’appareil politique le plus majoritaire du pays. Cette affirmation a cependant été contestée par Sonko, alors que les élections locales de janvier 2027 se profilent à l’horizon.