Assemblée nationale : Abass Fall absent, faute de...

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, n'a pas assisté à la séance de ratification des listes des membres des commissions permanentes, tenue ce vendredi à l'Assemblée nationale.



Chargé d'assurer la liaison entre la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, Abass Fall n'a pas encore pris officiellement fonction.



Cette situation explique la présence de son prédécesseur, Yankhoba Diémé, désormais ministre des Transports, qui a représenté le ministère à cette séance.



« Il est normal qu'Abass Fall ne soit pas présent. Il n’a pas encore pris fonction, et la passation de service n’a pas été effectuée. C’est pourquoi Yankhoba Diémé est intervenu à sa place », a précisé l’expert électoral Ndiaga Fall, joint au téléphone par PressAfrik.