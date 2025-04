Boulevard De Gaulle rebaptisé Boulevard Mamadou Dia : un geste historique salué par les héritiers du premier Premier ministre sénégalais

Le vendredi 4 avril 2025, un geste symbolique majeur a été accompli à Dakar : le célèbre Boulevard Général de Gaulle a été rebaptisé Boulevard Mamadou Dia, du nom du premier Premier ministre de la République du Sénégal après son indépendance. Cette décision, prise par le président de la République, M. Diomaye, a été accueillie avec enthousiasme et reconnaissance par les héritiers de Mamadou Dia, qui ont salué cet acte comme étant un tournant historique.



Le mouvement des militants "Diaistes", représentant les héritiers et partisans de Mamadou Dia, a exprimé sa gratitude dans un communiqué publié le même jour. Dans leur déclaration, ils ont qualifié cette initiative du président de "fait historique". En rebaptisant ce boulevard au nom de Mamadou Dia, l’actuel président marque un geste fort en faveur de la reconnaissance de l'héritage de celui qui a joué un rôle déterminant dans la construction de l’État sénégalais indépendant.



Les militants "Diaistes" ont exprimé leur reconnaissance envers le président Diomaye et son gouvernement, notamment le Premier ministre Ousmane, soulignant qu’il s’agissait d’un geste qui répondait aux aspirations profondes du peuple sénégalais. Ils ont rappelé que Mamadou Dia, souvent oublié ou relégué dans l’ombre de l’histoire en raison de son emprisonnement durant l’ère du pouvoir de Léopold Sédar Senghor, méritait enfin cette reconnaissance publique.



"Par cet acte hautement historique, son Excellence, le Président Diomaye, met en pratique le "Jubbanti" tant attendu par la majeure partie du peuple sénégalais", ont déclaré les "Diaistes". Ils ajoutent que cet acte permet de sortir Mamadou Dia de "l'ombre" où le système colonial l’avait confiné et de le mettre sous "la lumière écarlate du soleil de notre pays". Ainsi, ce renaming ne se limite pas à un simple changement de nom, mais s’inscrit dans un processus plus large de réhabilitation symbolique du premier Premier ministre du Sénégal indépendant.



Pour les héritiers de Mamadou Dia, cet acte de renommer un boulevard au cœur de la capitale représente bien plus qu'une simple reconnaissance symbolique. Ils le considèrent comme un signal fort, un pas décisif vers la fin de l’héritage colonial et la réaffirmation de la souveraineté nationale. Ils estiment que cela marque un tournant dans l’histoire du pays en contribuant au rétablissement de la vérité historique et à la réhabilitation des "dignes fils du pays", en particulier ceux qui ont été injustement marginalisés ou oubliés.