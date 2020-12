Assemblée nationale: Aliou Dembourou Sow ramène ses propos éthnicistes

Aliou Dembourou Sow ne reculera pas dans son projet d'éthnicisation de la République. Après son fâcheux discours contre les détracteurs de la 3e candidature de Macky Sall. Pour justifier son intervention en Haal Pulaar, il a tout bonnement cité une ribambelle de personnalités occupants de hautes fonctions dans la sphère étatique et qui étaient présentent dans l'Hémicycle au moment de son temps de parole.



"Celle qui préside les travaux se nomme Aïda Sow Diawara, le ministre est un Sall (Abdou Karim Sall), le ministre des Finances et du Budget est un Diallo (Abdoulaye Daouda Diallo) et celui en charge du Travail et des Relatons avec les Institutions est un Sy (Samba Sy)", a-t-il fait savoir.



Une façon de dire, croit savoir le journal, que tous les gens nommés sont des Hal-Pulaar.



Interpellé sur ses propos contre les détracteurs du 3e mandat de Macky Sall, le député et responsable de l'APR dit ne "rien regretter".