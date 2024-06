Assemblée nationale : Amadou Ba officiellement installé député

Amadou Ba du parti Pastef Les Patriotes a été installé ce samedi 29 juin 2024 en tant que député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Il remplace le ministre Birame Souleye en tant que suppléant. Membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW), il exprime sa prise de conscience quant aux responsabilités qui lui incombent dans l'élaboration des lois. Il exprime sa gratitude envers ses collègues de Benno Bokk Yakaar (BBY) ainsi que des non-inscrits.



Voici l’intégralité de son message





Salam à tous,

Par la grâce d’Allah, j’ai été installé ce jour député à l’assemblée nationale.

Je remercie le peuple sénégalais pour cet honneur grandiose tout en mesurant la lourde responsabilité de faire des lois qui parfois impactent la vie de nos concitoyens sur des générations.

Je remercie le ministre Birame Souleye dont j’assure la suppléance, le Président de l’assemblée, le groupe parlementaire Yewwi Askanwi, les collègues de BBY et des non inscrits pour l’accueil chaleureux et convivial.

J’ai beaucoup à apprendre de leur riche expérience parlementaire.

Je me sens honoré par tant de bienveillance à mon égard; qu’Allah vous en soit reconnaissant.

Votre dévoué.