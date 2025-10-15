Assemblée nationale : El Malick Ndiaye promet une session 2025-2026 axée sur la réforme et la transparence

L’Assemblée nationale a ouvert ce mercredi sa session ordinaire unique pour l’année 2025-2026, que son président, El Malick Ndiaye, place sous le signe de la consolidation des acquis et de l’approfondissement des réformes institutionnelles. “Cette nouvelle session sera celle du dialogue, de l’innovation et de l’espoir démocratique”, a-t-il déclaré lors de la séance d’ouverture.Parmi les priorités fixées, figurent "le lancement de la chaîne de télévision parlementaire, l’adoption du plan stratégique 2025-2029 et la mise en place d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables." Le président de l’Assemblée a également annoncé "la finalisation de la transformation numérique de l’institution, le renforcement du dialogue citoyen permanent et la création d’une plateforme électronique sécurisée destinée à fluidifier les échanges entre le Parlement et l’exécutif."Dressant le bilan de la précédente session, El Malick Ndiaye a rappelé que "la 15e législature, installée en décembre 2024, a adopté 21 lois, adressé 478 questions écrites au gouvernement, tenu deux séances de questions d’actualité et enregistré un taux de présence de 85 % en commission et de 74 % en plénière."Il a mis en avant les quatre (4) lois majeures votées en août 2025, marquant un tournant dans la gouvernance publique à savoir la création de l’OFNAC, la déclaration obligatoire de patrimoine, la protection des lanceurs d’alerte et la loi sur l’accès à l’information publique. “Ces réformes traduisent notre engagement collectif à renforcer la transparence et à promouvoir une gouvernance éthique et responsable”, a-t-il affirmé.Le président du Parlement a enfin salué la dynamique retrouvée de la diplomatie parlementaire, citant la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam et la signature d’accords bilatéraux avec plusieurs partenaires internationaux.