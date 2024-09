Assemblée nationale : Guy Marius Sagna charge le président de l'Assemblée et annonce son soutien à la modification de la Constitution

Prenant la parole à l’Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna s'est de nouveau fait remarqué. Après que le président de l'Assemblée nationale ait évacué le public en s’appuyant sur le règlement intérieur, le député de Yewwi Askan Wi a chargé Amadou Mame Diop. Il a également annoncé qu'il votera en faveur de la loi portant modification de la Constitution.



« Je ne cautionne pas les perturbations survenues ce matin, vous parlez de règlement intérieur alors que vous-même ne le respectez pas. Amadou Mame Diop, cela fait deux années que vous gérez le budget de l’Assemblée nationale. Nous n’avons jamais reçu un rapport qui rend compte des dépenses de cette institution. Le règlement intérieur stipule que chaque trois mois ou chaque année, vous devez présenter un bilan aux députés », a lancé M. Sagna.



Il a également annoncé qu'il votera en faveur de la loi portant modification de la Constitution. Selon lui, les 75 milliards FCFA économisés suite à la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) seront réinvestis pour aider la population sénégalaise.



« Ces fonds économisés permettront de recruter des enseignants, de construire des écoles, et de sortir les enfants des abris provisoires », a-t-il laissé entendre.