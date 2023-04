Assemblée nationale : Les députés de YAW ont adressé 90 questions au gouvernement

Le députés de la coalition Yewwi Askan Wi disent refuser le blocage volontaire de l'Assemblée nationale par la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Faisant le bilan de leurs activités, ils informent avoir adressé 90 questions au gouvernement à la date de 28 mars, et seulement 14% ont obtenu une réponse.



Ces questions se présentent comme suit: 48 questions écrites dont 13 ont obtenu une réponse. 30 questions orales et zéro réponse. Et enfin, 12 questions d'actualités sans réponse non plus.



Également, les députés de Yewwi ont fait 3 propositions de résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire et deux (2) pour la traduction de ministres devant la Haute Cour de Justice.



L'Assemblée nationale s'est vu soumettre deux (2) propositions de loi. Les projets, disent-ils, soumis au président Amadou Mame Diop est jusqu'ici sans traitement.



En plus, plusieurs saisines et plaintes ont été faites auprès des autorités judiciaires à savoir le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et la Cour des comptes. Sans oublier les 5 points de presse pour informer la population de l'actualité parlementaire.