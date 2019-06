Assemblée nationale- Les députés de la majorité boudent Sonko: sa réplique est cinglante

Scène assez cocasse à l’Hémicycle où le ministre de l’Economie et des Finances Abdoulaye Daouda Diallo est présentement pour le projet de loi de finance rectificative. Les députés de la majorité, qui ont boycotté Ousmane Sonko, en quittant unanimement la salle au moment de sa prise de parole, ont eu droit à une cinglante réplique.



Le leader du Pastef Les Patriotes leur a clairement signifié que l’Assemblée nationale se porte mieux quand des pollueurs comme eux n’y sont pas. « On me facilite la tâche. Je ne suis pas venu à l’Assemblée nationale pour m’adresser à une majorité transparente. Je suis venu pour m’adresser aux populations et au gouvernement représenté par un ministre de la République. L’air est moins polluant quand nous n’avons pas dans la salle une majorité qui ne comprend rien », a lancé Sonko à Aymerou Gningue et Cie.