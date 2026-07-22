Secteur pétrolier et gazier : l’État et le secteur privé s'accordent pour accélérer le contenu local et l’industrialisation

Les autorités sénégalaises, le patronat, le secteur privé et les institutions financières se sont réunis ce mardi à Dakar lors d’un atelier national consacré à l’investissement local dans les opérations pétrolières et gazières. L'objectif principal est de transformer l’exploitation des hydrocarbures en un levier stratégique pour l’industrialisation, la souveraineté énergétique et la création de valeur pour l’économie nationale.



Présidant les travaux, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a rappelé que la réussite de ce secteur ne se mesure pas seulement aux volumes produits ou aux recettes générées, mais surtout au renforcement des entreprises nationales, à la création d’emplois qualifiés et au transfert de compétences. Réaffirmant l’ambition d’atteindre un taux de 50 % de contenu local d'ici 2030, il a qualifié le financement de levier central et invité les banques ainsi que les entreprises à un rapprochement stratégique pour lever les contraintes financières, tout en encourageant les partenariats et joint-ventures avec les groupes internationaux.



Du côté du secteur privé, Amadou Ly, président du Club des investisseurs du Sénégal, a plaidé pour que les entreprises locales dépassent la simple sous-traitance pour devenir des acteurs majeurs de la filière. Évoquant les obstacles liés au financement, aux certifications et au flou sur la définition de l'« entreprise locale », il a proposé la création d'un mécanisme de financement public-privé (impliquant le FONSIS, la CDC, la BNDE et l’APIX) et la conduite de missions d'études dans des pays producteurs comme le Nigeria ou le Brésil.



De son côté, le président du Conseil national du patronat (CNP), Baidy Agne, a appelé à une stratégie inclusive sur l'ensemble de la chaîne de valeur (de l'exploration à la pétrochimie), tout en restant réaliste quant au besoin d'investissements directs étrangers pour les mégaprojets comme Yakaar-Teranga. Il a également réclamé des garanties juridiques renforcées, regretté l'absence de mécanismes de préférence nationale sur certains grands appels d'offres récents et incité les entrepreneurs locaux à dépasser leurs rivalités internes pour bâtir de véritables champions nationaux.