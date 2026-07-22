Mbeuleukhé : 1,5 million de francs CFA pour lancer la rénovation de l'école El Hadji Ahmadou Lamine Dia

La plateforme citoyenne Mbeuleukhé Ca Kanam, en partenariat avec la mairie de Mbeuleukhé, a lancé lundi une campagne de rénovation de l'école élémentaire El Hadji Ahmadou Lamine Dia, fondée en 1956. L'initiative vise à mobiliser les anciens élèves, les ressortissants de la commune et les bonnes volontés afin d'améliorer durablement les conditions d'apprentissage dans cet établissement emblématique.



Pour marquer le démarrage de la collecte de fonds, la plateforme a apporté une contribution d'un million de francs CFA. Son président, Dr Abdou Diaw, ancien élève de l'école, a appelé les anciens pensionnaires à soutenir la rénovation de l'établissement qui a formé plusieurs générations de cadres du Djolof. Il a également salué l'engagement de la mairie, qui porte institutionnellement le projet.



Le maire de Mbeuleukhé, Aliou Dia, lui aussi ancien élève de l'école, a annoncé une contribution de 500 000 francs CFA. Il a souligné l'urgence de réhabiliter cette école, dont les infrastructures, âgées de près de 70 ans, sont restées en grande partie inchangées depuis leur construction, tout en invitant les populations à se mobiliser pour faire de cette initiative un modèle.



Présent à la cérémonie, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation du département de Linguère, Mamadou Barry, a salué une démarche qu'il juge conforme aux efforts d'amélioration du cadre scolaire. Il a rappelé que le développement des établissements scolaires repose sur une responsabilité partagée entre l'État et les communautés.